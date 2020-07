Il Premier Giuseppe Conte ha deciso: Stato di Emergenza prorogato fino al 31 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso che lo Stato di Emergenza verrà prorogato fino al 31 ottobre. Questo consentirà al Governo di agire tempestivamente in caso di nuovi focolai. Lo aveva già anticipato qualche settimana fa nel corso della conferenza stampa sul Mose, che era sua intenzione prorogare lo Stato di Emergenza e … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Decreto agosto cos'è, cosa prevede e tutte le novità in arrivo: La crisi da coronavirus è più forte di quanto ci si attendeva, le misure messe in campo sinora dal Governo necessitano di proroghe almen ...ROMA. È una settimana difficile per il governo, anche se dalla maggioranza assicurano che i numeri ci saranno, anche al Senato. Oggi Giuseppe Conte cercherà di ottenere il sì dei senatori alla proroga ...