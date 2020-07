Il Piccolo Teatro rappresenta la storia culturale di Milano, il suo futuro riguarda tutti noi (Di martedì 28 luglio 2020) Il Piccolo Teatro di Milano è il contrario di qualcosa di contenuto e molto più di un Teatro. È un’istituzione: il primo “stabile” del Paese e il più importante Teatro di prosa d’Italia. Fondato nel 1947 da un caposcuola del Teatro, Giorgio Strehler, e da un altro grande uomo di cultura e politica, Paolo Grassi, in una Milano distrutta dalla guerra, impersona l’accordo tra due uomini diversissimi, che però si erano trovati su una cosa: il Teatro è importante quanto la scuola e gli ospedali. A vedere gli ultimi sviluppi, però, non si direbbe che sia più così. Dopo la dirigenza di Strehler durata sessant’anni e quella ventennale di Luca Ronconi e Sergio ... Leggi su linkiesta

Anna_Bandettini : Fumata nera al Piccolo: ma ora serve il John Holmes del teatro italiano - Anna_Bandettini : Piccolo Teatro di Milano, il cda si spacca sul nuovo direttore - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Salta il consiglio di amministrazione dello storico teatro milanese. Non si presentano i due consiglieri della regione. Tu… - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: Salta il consiglio di amministrazione dello storico teatro milanese. Non si presentano i due consiglieri della regione. Tu… - magicaGrmente22 : RT @LaVeritaWeb: Salta il consiglio di amministrazione dello storico teatro milanese. Non si presentano i due consiglieri della regione. Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolo Teatro Piccolo Teatro di Milano, il cda si spacca sul nuovo direttore La Repubblica Morto Gianrico Tedeschi, aveva 100 anni: dal teatro, a Carosello, al varietà. L'esordio in un campo di prigionia

Chi ha l'età per aver visto Carosello ha legato la sua immagine in maniera indissolubile alla pubblicità delle caramelle Sperlari ma Gianrico Tedeschi, morto ieri sera a Pettenago, era molto di più: a ...

Lugano bella, addio. La scrisse nel 1895 Pietro Gori anarchico, ora un libro racconta la sua vita

Pietro Gori, l’anarchico. Della sua vita si parla in questo libro, “Addio Lugano bella”, di Massimo Bucciantini, docente presso l’Università di Siena, dove insegna Storia della scienza. Pubblicato dal ...

Chi ha l'età per aver visto Carosello ha legato la sua immagine in maniera indissolubile alla pubblicità delle caramelle Sperlari ma Gianrico Tedeschi, morto ieri sera a Pettenago, era molto di più: a ...Pietro Gori, l’anarchico. Della sua vita si parla in questo libro, “Addio Lugano bella”, di Massimo Bucciantini, docente presso l’Università di Siena, dove insegna Storia della scienza. Pubblicato dal ...