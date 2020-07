Il piccolo ‘offerto’ ai bagnanti non parla e piange, il padre: “vuoi fare sesso con lui?” (Di martedì 28 luglio 2020) Il piccolo di tre anni è ancora sotto choc e non parla con nessuno. Il padre 23enne lo ha portato in spiaggia mezzo nudo per avere in cambio soldi. Il bambino ‘offerto’ ai bagnanti dal padre rom di 23 anni, è terrorizzato: non parla con nessuno, era denutrito e sporco, piangeva in modo disperato. Il mostro ha portato in spiaggia il piccolo che indossava solo delle mutandine. Il bambino, scrivono Moira Di Mario e Raffaella Troili sul Messaggero, non parla e ora gli psicologi e i medici che lo hanno in cura stanno cercando di capire se il mutismo sia legato allo choc o a una patologia. Presumibilmente deve aver subito altri traumi, vista la natura del padre: ora tutte le ... Leggi su chenews

