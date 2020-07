Il Papa telefona alla mamma di un ragazzo morto in incidente: ecco perché (Di martedì 28 luglio 2020) Il Papa ha telefonato alla mamma di un ragazzo morto in un terribile incidente stradale: le sue parole “come una carezza”. “Signora, sono Francesco”. Così il Papa si è presentato al telefono con Cinzia Desiati, la mamma di Fabrizio Di Bitetto, un ragazzo di Roma (quartiere Garbatella) morto a 21 anni lo scorso 5 ottobre … L'articolo Il Papa telefona alla mamma di un ragazzo morto in incidente: ecco perché è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

