Il nuovo comandante carabinieri a Piacenza: riguadagnare fiducia (Di martedì 28 luglio 2020) riguadagnare la fiducia. È il primo obiettivo che si è dato il colonnello Paolo Abrate, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza, nominato dopo l'azzeramento dei vertici in seguito all'inchiesta che ha investito la caserma Levante e che ha portato all'arresto il 22 luglio di sei militari dell'Arma con accuse gravissime. "La fiducia si guadagna giorno per giorno, si possono fare dichiarazioni di intenti ma poi è coi fatti che si ottengono le cose, il mio impegno è quello di dedicare ogni mia forza e energia alla tutela della cittadinanza di Piacenza".Riguardo alle indagini e al ritorno all'operatività della caserma sequestrata, sostituita per ora con postazioni mobili, Abrate ha risposto così. "La ... Leggi su ilfogliettone

