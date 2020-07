Il "Mister Coronavirus" tedesco: «Siamo molto preoccupati» (Di martedì 28 luglio 2020) Di fronte al crescente numero di contagi in Germania, il responsabile del monitoraggio si appella ai cittadini. Leggi su media.tio.ch

anna95859997 : RT @fauss77: @anna95859997 @matteosalvinimi Ma tu come me non conti un cazzo puoi mandarlo al diavolo quando vuoi ma quando la base {soprat… - fauss77 : @anna95859997 @matteosalvinimi Ma tu come me non conti un cazzo puoi mandarlo al diavolo quando vuoi ma quando la b… - mister_g_g : @ItalyQanons @EleLe08 Banditi se mai ce ne fosse stato bisogno #coronavirus - mister_mister_w : RT @mike_fusco: De Ligt, senza una spalla, nella partita scudetto, dopo aver segnato, tra primo e secondo tempo rilascia un' intervista in… -

Ultime Notizie dalla rete : Mister Coronavirus Il "Mister Coronavirus" tedesco: «Siamo molto preoccupati» Ticinonline Koch: 'Contagi in Svizzera troppo alti, in autunno si rischia'

L'ex responsabile del settore malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità pubblica lancia l'allarme: 'Si testa in ritardo' Al momento, per quanto attiene alla pandemia di coronavirus, la ...

La storia di Azzalin: lascia la Serie A di futsal per combattere il Coronavirus

Gabriele Azzalin ha deciso di cambiare vita: dalla Serie A di futsal ad un ruolo in prima linea nella lotta al Coronavirus come infermiere. L'emergenza Coronavirus ha cambiato - e sta cambiando - il v ...

L'ex responsabile del settore malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità pubblica lancia l'allarme: 'Si testa in ritardo' Al momento, per quanto attiene alla pandemia di coronavirus, la ...Gabriele Azzalin ha deciso di cambiare vita: dalla Serie A di futsal ad un ruolo in prima linea nella lotta al Coronavirus come infermiere. L'emergenza Coronavirus ha cambiato - e sta cambiando - il v ...