Il ministro Guerini: «La vendita di navi all'Egitto non è un ostacolo per la ricerca della verità su Regeni»

La morte di Giulio Regeni è «una ferita che non potrà mai rimarginarsi, e il il governo rimane determinato ad assicurare con assoluta determinazione la verità». Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è intervenuto in audizione con la Commissione Regeni della Camera. L'Italia continua ad avere continui e ininterrotti rapporti con l'Egitto, rapporti che secondo il ministro della Difesa non rappresentano un elemento di debolezza rispetto alle indagini sulla morte di Regeni.

In particolare, in merito alla discussa commissione militare conclusa con il Cairo, Guerini chiarisce che «Fincantieri si è impegnata a consegnare alla ...

E' assicurato "l'impegno di tutto il governo a far luce sulla tragica scomparsa e la barbara uccisione di Giulio Regeni". Così Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, nel corso di un'audizione alla Co ...

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "La scomparsa di Giulio Regeni rappresenta una ferita che non potrà mai rimarginarsi, il cui dolore potrà soltanto essere alleviato dalla ricostruzione, paziente e meticolosa, ...

