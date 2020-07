Il ministero aggiorna i dati, i nuovi casi di Covid sono 212 e non 181 (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Aumento dei contagi più marcato alla luce del nuovo riconteggio compiuto dal ministero della Salute. sono 212 i nuovi positivi e non, come indicato in un precedente bollettino, 181. In crescita rispetto ai 170 di ieri. Nel calcolo non era stato inserito l'incremento di 19 casi in Sicilia, di 10 in Valle d'Aosta e di 2 positivi nella Provincia autonoma di Bolzano. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale perciò a 246.488. In lieve crescita pure gli attualmente positivi (+28) a 12.609. Aumentano pure i decessi: nelle ultime 24 ore se ne registrano 11. Lieve aumento (+9) per i ricoverati con sintomi: ad oggi sono 749. Di questi 40 sono ricoverati in terapia intensiva (-5). sono 11.820 (+24) le persone in ... Leggi su liberoquotidiano

I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio ...

ROMA (ITALPRESS) – Aumento dei contagi più marcato alla luce del nuovo riconteggio compiuto dal ministero della Salute. Sono 212 i nuovi positivi e non, come indicato in un precedente bollettino, 181.I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio ...