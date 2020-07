Il governo manda l’esercito a Porto Empedocle (Di martedì 28 luglio 2020) Il governo manda l’esercito a Porto Empedocle per contrastare la fuga dei migranti. Sono 125 quelli ritrovati sui 184 fuggiti, questa è la motivazione del perché il governo manda l’esercito a Porto Empedocle. Lamorgese: “In arrivo militari per fare in modo che le strade siano sicure”. Intanto i nuovi sbarchi a Lampedusa non cessano. L’Italia … Leggi su periodicodaily

