Il governo invia l’esercito dopo le fughe dei migranti da Gela e Lampedusa (Di martedì 28 luglio 2020) Ieri la fuga di un centinaio di migranti dal centro di accoglienza di Porto Empedocle è stata immortalata da alcuni video a cui Matteo Salvini ha fatto aggiungere la musica con i bonghi. E ora il Viminale invia l’esercito in Sicilia. Per non prestare il fianco agli attacchi del centrodestra, si fa sapere informalmente. Ma anche per rintuzzare le lamentele di Luigi Di Maio nei confronti di Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese. Il governo invia l’esercito dopo le fughe dei migranti da Gela e Lampedusa «Qui è una questione di salute pubblica. Il virus non è scomparso. Lo Stato ha il dovere di occuparsi di questo genere di problemi», è sbottato ieri Luigi Di Maio ... Leggi su nextquotidiano

Ieri la fuga di un centinaio di migranti dal centro di accoglienza di Porto Empedocle è stata immortalata da alcuni video a cui Matteo Salvini ha fatto aggiungere la musica con i bonghi. E ora il Vimi ...

