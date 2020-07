Il governo ha deciso: Stato d'emergenza non oltre il 15 ottobre. E basta dpcm (Di martedì 28 luglio 2020) La maggioranza impegna il governo "a definire come termine ultimo per lo Stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020" e a "definire, altresì, con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali". Lo si legge nel testo della risoluzione di maggioranza depositata in Senato dopo le comunicazioni del premier Conte sulla proroga dello Stato d'emergenza per il Coronavirus. Il riferimento a norme primarie indica dunque la necessità di intervenire con decreti legge, non dpcm, per eventuali nuove limitazioni anti-contagio. «La proroga è una scelta inevitabile e obbligata. Il Cts rileva che sebbene la curva dei contagi si sia ridotta significativamente, i numeri registrati documentano che il virus continua a ... Leggi su iltempo

ladyonorato : Di tutti i medici che, come #Bocelli, contestano le misure di lockdown totale adottate dal governo #Conte e denunci… - elenabonetti : Apprendo con rammarico che il Governo polacco avrebbe deciso di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul. Soprattutt… - banzaisolaro : RT @GagliardoneS: Dev'essere di sollievo per un Italiano rimasto senza lavoro e senza aiuti sapere che al governo c'è una stronza che ha de… - tempoweb : Il #governo ha deciso: Stato d'emergenza non oltre il 15 ottobre. E basta dpcm #senato #coronavirus #conte… - missypippi : RT @GagliardoneS: Dev'essere di sollievo per un Italiano rimasto senza lavoro e senza aiuti sapere che al governo c'è una stronza che ha de… -

Ultime Notizie dalla rete : governo deciso Comunicato stampa del CIPE del 28/07/2020 Governo Ex Embraco, Cirio: Patuanelli ci convochi o andiamo a Roma

Torino, 28 lug. (askanews) - "Chiediamo di essere convocati da Patuanelli sulla vicenda Embraco, chiediamo di fissare una data entro 48 ore. Dopodiché ci autoconvochiamo a Roma". E' l'ultimatum lancia ...

Sconcerti a CM: 'È lo scudetto di CR7, non della Juve e tantomeno di Sarri. Delusioni Inter e Chiesa, sorpresa Pioli'

«Siamo caduti nell'errore di pensare che fosse la Juve di Sarri, invece Sarri l'ha fatta diventare la Juve di Cristiano Ronaldo. E in questo è stato bravo. Hann ...

Torino, 28 lug. (askanews) - "Chiediamo di essere convocati da Patuanelli sulla vicenda Embraco, chiediamo di fissare una data entro 48 ore. Dopodiché ci autoconvochiamo a Roma". E' l'ultimatum lancia ...«Siamo caduti nell'errore di pensare che fosse la Juve di Sarri, invece Sarri l'ha fatta diventare la Juve di Cristiano Ronaldo. E in questo è stato bravo. Hann ...