Il governo della paura e il mito della sicurezza (Di martedì 28 luglio 2020) In Italia, l'emergenza da Covid-19 è finita, eppure (unico caso in Europa) il governo tiene artificialmente in vita lo stato di emergenza. Perché? Principalmente per due motivi. Ecco quali... L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

matteosalvinimi : BRIATORE CONTRO IL GOVERNO: “VIVONO IN UNA BOLLA, NON HANNO IDEA DELLA VITA REALE!” #vociitaliane - dellorco85 : Il multi milionario #Briatore che una settimana fa auspicava 'una bella Troika per l'Italia', oggi dice 'il Governo… - agorarai : 'Credo che la Lega dovrebbe cominciare a porsi un problema, le inchieste mettono in luce una questione morale. I ci… - AlexAlexpri : @MediasetTgcom24 Ormai Berlusconi entra nel governo che delusione e stato sempre affiancato da gente approfittatric… - annecchinog : @LorenzoSalvi78 @sonolucadini @AlexTheLondoner Doce’ l’equilibrio. se nella stessa parte politica, c’è chi dice, ch… -