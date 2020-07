Il figlio di Trump twitta sul coronavirus e viene "bloccato" da Twitter, Facebook e Youtube (Di martedì 28 luglio 2020) Facebook, Twitter e Youtube hanno rimosso un video pubblicato dal sito di destra Breitbart News, e rilanciato da Donald Trump e da suo figlio Donald Jr in cui appare un gruppo di persone con indosso camici bianchi che inneggiano all'idrossiclorochina e mettono in dubbio l'efficacia dell'uso delle mascherine per frenare la pandemia di Covid-19. Secondo le società il video viola il loro regolamento in tema di disinformazione sul Covid-19. La clip è diventata virale ieri sera con oltre 14 milioni di visualizzazioni. Twitter ha precisato di aver richiesto al figlio del presidente di eliminare un tweet contenete false informazioni sul coronavirus e di aver limitato alcune funzionalità dell'account per 12 ore. ... Leggi su iltempo

