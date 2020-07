Il debito pubblico sale al 157%. E ora il governo chiede altri 25 miliardi (Di martedì 28 luglio 2020) Neanche il tempo di finire di bearsi in pubblico per la pioggia di soldi in arrivo dall’Europa, conquistati con grande fatica dal nostro Paladino Giuseppe Conte, che il governo si scopre di colpo bisognoso di urgente liquidità. Gli aiuti di Bruxelles, d’altronde, si vedranno con estrema calma. La rapidità non è mai stata tra le principali qualità dell’Unione Europea e allora, nel frattempo, ecco i giallorossi chiedere al Parlamento il via libera per un ulteriore indebitamento per un totale di 25 miliardi di euro. Un passaggio che l’esecutivo guidato dall’Avvocato del Popolo ha ritenuto inevitabile a causa del peggioramento dei conti pubblici, con i numeri evidenziati nelle Relazioni in Aula del Servizio Bilancio di Camera e Senato. Un testo nel quale si ... Leggi su ilparagone

