«Il debito del Recovery Fund sarà senior»: la rivelazione-choc di Gualtieri (Di martedì 28 luglio 2020) di Thomas Fazi. Oggi il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha fatto – inavvertitamente, si direbbe – una rivelazione piuttosto inquietante: ha cioè dichiarato che i prestiti del cosiddetto Recovery Fund (più precisamente “Next Generation EU”) saranno considerato debito “senior”, esattamente come i prestiti del MES, dettaglio – tutt’altro che piccolo – che però, a quanto mi risulta, non appare in nessuno dei documenti ufficiali. Cosa vuol dire? Vuol dire che i debiti nei confronti della UE saranno prioritari rispetto al resto del debito pubblico; sarebbe a dire che, nel caso in cui l’Italia dovesse avere difficoltà a rimborsare i suoi debiti, dovrà rimborsare ... Leggi su ilparagone

