“Il Covid-19 esiste”, i parenti delle vittime rispondono ad Andrea Bocelli (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli al convegno “negazionista”. rispondono i parenti delle vittime: “Il Covid esiste” Ieri si è svolto il convegno sul Covid-19 in Senato ed era presente anche Andrea Bocelli, le cui dichiarazioni hanno dato da pensare a tantissimi italiani. “Quando siamo entrati in pieno lockdown”, ha spiegato il cantante, “ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi ho cercato di analizzare la realtà e mi sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate”, ha dichiarato il tenore. “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, ... Leggi su tpi

Fedez : Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia… - NicolaPorro : Sono andato oggi al Senato per un incontro titolato 'Covid-19 tra informazione, scienza e diritto' e Repubblica lo… - Davide : Riassunto breve del convegno anti-lockdown di Salvini: il Covid-19 è un falso problema. Eccetto quando colpisce i m… - AlfaAzraelOmega : RT @AngeloBraga2: Ieri capitan mojito ha affermato, insieme ai premi Nobel per la medicina Sgarbi e Bocelli, che il Covid non esiste. Allor… - sergiopassariel : Ancora segnali positivi per l'#economia maltese, nonostante le conseguenze dell'emergenza #coronavirus -

