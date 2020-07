“Il Coronavirus non è stagionale”: la verità dell’OMS – VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Il Coronavirus è un virus diverso dall’influenza stagionale: ecco quali sono gli ultimi avvertimenti dell’OMS. A causa della sua somiglianza con un virus dell’influenza stagionale, molti hanno cominciato a pensare al Coronavirus come a un comune malanno di stagione che scomparirà e ritornerà “ad ondate”. Purtroppo le cose non stanno affatto così, come avverte l’Organizzazione Mondiale della Sanità. In concomitanza … L'articolo “Il Coronavirus non è stagionale”: la verità dell’OMS – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

chetempochefa : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - VittorioSgarbi : #coronavirus Ci sono diverse verità, non solo una. C'e' quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il C… - fattoquotidiano : Coronavirus, il convegno dei negazionisti in Senato. Il presidente del comitato delle vittime: “Sfregio ai morti e… - IndomitusVirtus : RT @NicolaPorro: Il video del mio intervento al tanto discusso convegno del #Senato. Non siamo #negazionisti del virus. Siamo persone con u… - tempoweb : Seconda ondata di #coronavirus a ottobre nel Nord #Italia: la previsione dell'immunologo americano Anthony (GUARDA… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Coronavirus Coronavirus: «non è nato a Wuhan, Trump si scusi» La Legge per Tutti