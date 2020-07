Il Comune di Trani torna ad assumere: approvato il bando per 28 posti (Di martedì 28 luglio 2020) I bandi di concorso saranno pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, e in versione integrale all'Albo pretorio on line dell'Ente, nella sottosezione Bandi di Concorso. Le domande dovranno ... Leggi su traniviva

Il Comune di Trani torna ad assumere. Momento storico per la vita dell’Ente, al culmine di un lungo percorso di riorganizzazione della macchina amministrativa portato avanti dall’amministrazione in ca ...

Comune di Trani sui social, riaffidato per sei mesi il servizio all'agenzia Arts Media di Andria

Dopo la proroga per i primi sei mesi del 2020, anche per il secondo semestre dell'anno corrente la gestione dei social del comune di Trani è stata affidata all'agenzia Arts Media di Andria. La pagina ...

