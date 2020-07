Il caso 1 della Puglia: “I giovani pensano che è un brutto sogno. Ma se non ci comportiamo bene può tornare” (Di martedì 28 luglio 2020) Repubblica ha intervistato il paziente numero 1 della Puglia, Massimo Mezzolla, 44 anni. Oggi sta bene, è tornato al lavoro ma non dimentica “Ho letto che in quasi tutti coloro che si sono ammalati restano il timore e la paura. È vero. Perché il tuo corpo cambia e tu non capisci perché. Mi spaventa vedere che c’è ancora molta gente che crede a due cose: alcuni pensano che sia tutta una montatura; altri che è finita. Non è finita proprio per niente. E con i comportamenti sbagliati rischiamo di mandare in fumo mesi di enormi sacrifici oltre che il duro, straordinario lavoro di medici e infermieri che sono stati semplicemente meravigliosi. Ma quale montatura? Io in ospedale ho visto il dolore, c’era gente che moriva, mia moglie è stata ... Leggi su ilnapolista

fattoquotidiano : Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia… - bendellavedova : L’assoluzione di #MinaWelby e #MarcoCappato dall’accusa di istigazione e aiuto al suicidio per il caso #Trentini è… - pfmajorino : Inchiesta su Fontana, le cinque contraddizioni del governatore della Lombardia sul caso dei camici - life4juve : RT @LucianoMoggi: 9 scudetti consecutivi non si vincono per caso, ma son frutto di lavoro serio e costante della società presieduta da @and… - giul9801 : @LaVeritaWeb Attilio Fontana, il governatore della Lombardia al centro del cosiddetto 'Caso camici' VENNE multato d… -

Ultime Notizie dalla rete : caso della Caso Fontana: il governatore nascose lo scudo fiscale e fu multato dall'Anac Corriere della Sera Non da al figlio il nome del nonno, i suoceri si vendicano

L’usanza di dare ai propri figli il nome dei nonni è una tradizione molto radicata specialmente al sud e la mancata osservanza di questa tradizione può generare forti dissidi all’interno della ...

Gurit investe nell’eolico indiano

In progetto nuovi impianti nel nord e sud del paese per supportare lo sviluppo dell’industria del vento nel subcontinente. La svizzera Gurit ha deciso di investire in India nei compositi per pale eoli ...

L’usanza di dare ai propri figli il nome dei nonni è una tradizione molto radicata specialmente al sud e la mancata osservanza di questa tradizione può generare forti dissidi all’interno della ...In progetto nuovi impianti nel nord e sud del paese per supportare lo sviluppo dell’industria del vento nel subcontinente. La svizzera Gurit ha deciso di investire in India nei compositi per pale eoli ...