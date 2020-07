Il capitale umano al centro per favorire la ripartenza (Di martedì 28 luglio 2020) Quali sono le competenze che dovremo mettere in campo per la ripartenza post-Covid? E come dovranno cambiare i modelli organizzativi del lavoro? Il webinar “Le skill della ripartenza: la centralità del capitale umano per vincere le nuove sfide dell’economia”, organizzato da The Adecco Group in collaborazione con Linkiesta, ha messo in luce quanto il capitale umano, e non solo quello tecnologico, sarà centrale per ripartire dopo l’emergenza sanitaria. Alla discussione hanno partecipato Andrea Malacrida, amministratore delegato di The Adecco Group Italia, Mauro Magatti, professore di sociologia all’Università Cattolica di Milano e Carlo Alberto Carnevale Maffè, associate professor of Practice di Strategy and ... Leggi su linkiesta

LA CRISI La crisi demografica, il calo delle nascite, non sono ovviamente un problema solo del Sud. In Italia nel 2019, secondo l’Istat, sono nati 1,29 figli per donna. Una cifra che comporta una decr ...

Strade più giuste: l’economia sociale

E se l’impresa bancaria diventasse ciò che Luciano Gallino ha definito una “impresa responsabile”? Perseguisse un fare economia che, in controtendenza rispetto al Finanzcapitalismo dominante, sempre d ...

