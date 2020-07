Il bollettino della Protezione Civile per il Coronavirus oggi in Italia (Di martedì 28 luglio 2020) I dati della Protezione Civile sulla situazione del Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 11 morti e 181 positivi in più nel bollettino di oggi. Le regioni a zero casi sono la provincia di Trento, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia, la provincia di Bolzano, l’Umbria, il Molise, la Basilicata e la Valle d’Aosta, dove però la regione ha confermato l’esistenza di un focolaio poche ore fa. Nel Lazio attualmente sono 942 i positivi a Covid-19, di cui 194 ricoverati e 9 in terapia intensiva, mentre 739 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 862, i guariti salgono a 6.773 e il totale dei casi esaminati è pari a 8.577. I casi nuovi sono dieci ... Leggi su nextquotidiano

