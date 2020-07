Il bollettino del Coronavirus oggi nel Lazio: i dati della Regione per il 28 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) L’andamento del Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione con i dati del 28 luglio: nelle ultime 24 ore si registrano 10 casi e un decesso. Di questi sei sono casi di importazione Tra i casi di positivi “di importazione” in particolare due casi riguardano cittadini con nazionalità del Bangladesh, un caso da Spagna, un caso da Turchia, un caso da Romania e uno da Santo Domingo. Due casi sono per screening in fase di pre-ospedalizzazzione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio sono provenienti da ben 26 Paesi diversi. Da domani inizieranno i test su base volontaria presso il terminal bus a Tiburtina. E’ pronta l’ordinanza. Nella Asl Roma 1 un caso nelle ... Leggi su nextquotidiano

