I parenti dei morti ricordano ad Andrea Bocelli che COVID-19 esiste (Di martedì 28 luglio 2020) Ieri Andrea Bocelli, ospite al convegno su COVID-19 in Senato, ha avuto la bella idea di pronunciare fasi negazioniste sul Coronavirus: “Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi ho cercato di analizzare la realtà e mi sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate”, ha sostenuto. E poi: “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C’è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, il convegno dei negazionisti in Senato. Il presidente del comitato delle vittime: “Sfregio ai morti e… - amnestyitalia : Sono ancora poco chiare le circostanze che hanno portato alla morte di 13 detenuti quattro mesi fa durante le rivol… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Bocelli al convegno dei negazionisti del Covid: 'Umiliato e offeso dal lockdown, l'ho anche violato' umiliando e offende… - manuele_a : RT @francotaratufo2: Coronavirus, il convegno dei negazionisti in Senato. Il presidente del comitato delle vittime: “Sfregio ai morti e sch… - MovPopulistaIta : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il convegno dei negazionisti in Senato. Il presidente del comitato delle vittime: “Sfregio ai morti e sch… -

Ultime Notizie dalla rete : parenti dei I parenti dei morti ricordano ad Andrea Bocelli che COVID-19 esiste next In Atm si pensa ai tagli: addio agli sconti per i pensionati e per le famiglie dei dipendenti?

Una comunicazione "informale", almeno per ora. Quasi una chiacchierata, un "sondaggio", che sembra annunciare però una svolta che sarebbe a suo modo storica. E non in positivo. Atm, l'azienda che gest ...

Si sente male in pizzeria di fronte agli amici: muore a 35 anni

VOLTAGO Voltago in lutto per l’improvvisa morte del 35enne Alan Scussel. Una quindicina di giorni di agonia, dopo un probabile aneurisma, e ieri l’addio all’ospedale di Belluno, nello strazio totale d ...

Una comunicazione "informale", almeno per ora. Quasi una chiacchierata, un "sondaggio", che sembra annunciare però una svolta che sarebbe a suo modo storica. E non in positivo. Atm, l'azienda che gest ...VOLTAGO Voltago in lutto per l’improvvisa morte del 35enne Alan Scussel. Una quindicina di giorni di agonia, dopo un probabile aneurisma, e ieri l’addio all’ospedale di Belluno, nello strazio totale d ...