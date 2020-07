I nuovi dischi dell’autunno 2020 dopo la battuta d’arresto per il covid-19 (Di martedì 28 luglio 2020) Milano. Il prossimo autunno dovrebbe far tornare alla normalità l’ambiente musicale e discografico italiano dopo il lockdown per il covid-19 e c’è grande attesa per i nuovi album in uscita, già da fine agosto, per la ripresa di un mercato che è stato fra i più penalizzati per il coronavirus. A settembre arriva il primo album di inediti di Emis Killa e Jake La Furia insieme dal titolo “17”, anticipato dal singolo “Malandrino”. Esattamente il 4 settembre esce invece l’album di inediti “Popclub” di Riki, il cantautore da milioni di follower, contenente il brano sanremese “Lo sappiamo entrambi” e il singolo “Gossip”. Annalisa ha posticipato al 18 settembre l’uscita del nuovo album inizialmente previsto per la ... Leggi su laprimapagina

