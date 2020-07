I medici negazionisti che piacciono a Trump (Di martedì 28 luglio 2020) Qualche ora dopo – per questioni di fuso – la conclusione del convegno sul Covid organizzato nella biblioteca del Senato a Roma in presenza di Matteo Salvini e Andrea Bocelli, l’emittente americana Breitbart news trasmetteva negli Stati Uniti una conferenza stampa di medici che discutevano della pan Leggi su ilfoglio

HuffPostItalia : Zangrillo, Bassetti e Clementi: 'Non siamo negazionisti ma medici sincerei' - Adnkronos : #Zangrillo e #Bassetti: 'Noi medici sinceri, non negazionisti' - daninovaro : RT @azangrillo: Zangrillo e Bassetti: 'Noi medici sinceri, non negazionisti' - Gian_77_yyz : i negazionisti #COVID19 sono quelli che gettano merda su medici e scienza, poi quando hanno bisogno vanno al pronto… - Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: I medici replicano a chi sostiene che l'epidemia di coronavirus ci sia ancora: 'Negazionisti sono quelli che negano il nost… -