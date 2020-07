I fratellini di Stefano De Martino. Lontani anni luce dal gossip, ecco Adelaide e Davide (Di martedì 28 luglio 2020) Stefano De Martino è ormai sulla bocca di tutti per la sua storia d’amore con Belén Rodriguez ormai naufragata all’inizio dell’estate 2020. Nel 2012 i due si conoscono nella scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’, dove Stefano lavora come ballerino professionista e Belen è l’ospite della stagione. Per Belen Stefano De Martino lascia l’allora fidanzata, la cantante Emma Marrone, nel 2013 convolano a nozze e poco dopo nasce il loro primo e unico figlio, Santiago. Nel 2015 l’idillio finisce e la coppia decide di lasciarsi confermando la crisi con un comunicato stampa all’agenzia Ansa. L’amore torna nel 2019. Il gossip impazzisce per il grande ritorno di fiamma e la coppia sembra ritrovare la complicità e ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : fratellini Stefano Di Stefano, un coro di morti al cuore del Novecento | il manifesto Il Manifesto Belen Rodriguez scalda l'estate 2020 con un costume mozzafiato

Aggiornamento degli scatti hot della modella argentina in vacanza a IbizaBelen è tornata alla Isla Bonita dopo lo screzio avvenuto in aeroporto con Stefano De Martino al quale ha negato la gentilezza ...

Messina, tentato omicidio per l'eredità: ai domiciliari la madre e il fratello della vittima

Il gip del Tribunale di Messina, Tiziana Leanza, ha concesso gli arresti domiciliari alla donna di 60 anni ed al figlio di 34 anni, accusati di aver tentato di uccidere l’altro figlio di 38 anni, al c ...

Aggiornamento degli scatti hot della modella argentina in vacanza a IbizaBelen è tornata alla Isla Bonita dopo lo screzio avvenuto in aeroporto con Stefano De Martino al quale ha negato la gentilezza ...Il gip del Tribunale di Messina, Tiziana Leanza, ha concesso gli arresti domiciliari alla donna di 60 anni ed al figlio di 34 anni, accusati di aver tentato di uccidere l’altro figlio di 38 anni, al c ...