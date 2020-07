I dipendenti di Google potranno lavorare da casa fino all’estate del 2021 (Di martedì 28 luglio 2020) I dipendenti di Google potranno lavorare da casa per l’emergenza coronavirus fino a luglio del 2021. Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti interne all’azienda, la decisione dovrebbe riguardare tutti i 200mila dipendenti del gruppo Alphabet Inc., società che Leggi su ilpost

Agenzia_Italia : Google resterà in smart working fino all'estate 2021 - repubblica : Google: dipendenti in smart working fino all'estate 2021 [aggiornamento delle 17:18] - LaStampa : A motivare la decisione sarebbe stata soprattutto la volontà di venire incontro alle esigenze di chi ha figli, che… - alcinx : RT @Primaonline: Smart working, Google lo estende fino a giugno 2021 per 200mila dipendenti - EugenioCardi : RT @lauranaka: #smartworking forever? #Google terrà a casa i propri dipendenti fino a luglio 2021. Decisioni simili da #Facebook e #Twitter… -