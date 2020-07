I conti del governatore/ Trasparenza lombarda a corrente alternata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ridurre la paradossale vicenda che sta investendo Attilio Fontana ad una questione giudiziaria è fuorviante. E anche riduttivo. Per difenderlo, i vertici della Lega hanno steso intorno alla... Leggi su ilmessaggero

WikimediaItalia : La Provincia di Bolzano ha deciso di imporre #Microsoft Windows alle scuole che usano il #SoftwareLibero GNU/Linux… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio: Lo sgovernatore della Svizzera. I conti all’estero - fattoquotidiano : Genova, la Corte dei Conti: sui 27 milioni distribuiti dal governo per il Ponte, Giovanni Toti è riuscito a non spe… - mariateresaro16 : RT @NatMarmo: Questi signori del Fatto ci spieghino cosa c'entra Renzi. Lo pretendiamo. Corte dei Conti avvia accertamenti su rimborsi spes… - VVProduction : RT @vita_valery: -

Ultime Notizie dalla rete : conti del I conti del governatore/ Trasparenza lombarda a corrente alternata Il Messaggero Gli immigrati, vivi o morti, giocati al tavolo politico-elettorale

L’entità dei finanziamenti, risorse spesso sottratte all’aiuto allo sviluppo, è intuibile ma difficilissima da verificare. Si tratta di un grande gioco di scatole cinesi in cui le linee di finanziamen ...

PARMA - D'Aversa: "Risultato che ci sta stretto, il giudizio del campo è quello che conta"

Il pareggio sarebbe stato già stretto per noi, ma il giudizio del campo è quello che conta. Certo dobbiamo ragionare su alcune cose. Fra infortuni e decisioni che hanno influito anche su alcune ...

L’entità dei finanziamenti, risorse spesso sottratte all’aiuto allo sviluppo, è intuibile ma difficilissima da verificare. Si tratta di un grande gioco di scatole cinesi in cui le linee di finanziamen ...Il pareggio sarebbe stato già stretto per noi, ma il giudizio del campo è quello che conta. Certo dobbiamo ragionare su alcune cose. Fra infortuni e decisioni che hanno influito anche su alcune ...