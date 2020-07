‘I-Care 2020’, digitale e itinerante: il congresso innovativo di Siaarti (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) ha presentato oggi i molteplici format sviluppati per il suo 74° Congresso nazionale “ICARE2020: Tecnologia e Umanizzazione nell’era del COVID.19” (https://www.icarecongress.com/ ), tra gli eventi centrali e più attesi della prossima stagione clinico-scientifica. “Siamo lieti di annunciare il nostro Congresso annuale come evento complesso che presenta una serie di attività molto ricche e differenti tra loro”, ha precisato Flavia Petrini, presidente SIAARTI e componente del Comitato Tecnico-scientifico della Protezione Civile per l’emergenza coronavirus, “Poche settimane fa avevamo promesso che avremmo fatto di tutto affinché ICARE 2020 diventasse un messaggio in grado di raggiungere ognuno degli anestesisti italiani, anche per rispetto al grande contributo clinico che, oggi più che mai, gli anestesisti e rianimatori hanno saputo esprimere durante il periodo di crisi. Oggi l’epidemia si è affievolita, ma la sua lezione non va affatto sottovalutata e abbiamo compreso, come molte altre Società Scientifiche, che anche gli eventi congressuali meritano rispetto e precauzioni: pertanto il Congresso si terrà in forma virtuale, per la piena sicurezza degli operatori, dei relatori e della popolazione, ma con un’impostazione e con una serie di iniziative innovative e stimolanti”. Leggi su dire

