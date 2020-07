I benefici degli oli essenziali per la salute e la bellezza (Di martedì 28 luglio 2020) . Si sa che gli oli essenziali possono fare bene sia alla bellezza che alla salute. Qui ti offriamo una succinta panoramica di quelli più usati e più utili dal punto di vista sia cosmetico che erboristico. L’olio dell’albero del tè (tea tree oil) Eruzioni cutanee infiammate e dal colore rosso acceso si producono sulla pelle perché certi batteri rimangono intrappolati nei pori. Alcune ricerche mostrano che l’olio essenziale dell’albero del tè può indebolirne l’azione. In un esperimento condotto in concorrenza con un placebo in forma di gel, s’è visto che può effettivamente trattare l’acne e attenuare l’infiammazione. Olio di argan È ricco di antiossidanti chiamati polifenoli, che s’è visto possono contribuire a ... Leggi su pianetadonne.blog

eterea_naive : RT @FaberVonCastell: @X12RED Il Covid circola a malapena ed è molto meno pericoloso di quanto lo fosse mesi fa. Viceversa, mascherina (che… - FaberVonCastell : @X12RED Il Covid circola a malapena ed è molto meno pericoloso di quanto lo fosse mesi fa. Viceversa, mascherina (c… - apeindiana : RT @gba_mm: Il turismo è un settore con attori spesso non collaboranti, lento e con una tendenza anarchica e le cui azioni veloci portano… - gba_mm : Il turismo è un settore con attori spesso non collaboranti, lento e con una tendenza anarchica e le cui azioni vel… - panflute_ : Parliamo degli effetti benefici che potrebbe avere il teletrasporto sulla mia felicità ???? -