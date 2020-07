Hikikomori, la psicologa: “Al lavoro sui ‘predittori’ della reclusione” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – “Stiamo studiando” gli hikikomori anche “per individuare i possibili elementi predittori di una reclusione, perche’ questa rappresenta spesso la fine di un percorso che noi possiamo gia’ vedere in precedenza. Se riuscissimo a intercettare il disagio prima, magari riusciremo a non arrivare alla scelta finale, che solitamente si palesa attorno ai 14-15 anni”. Parte da qui Magda Di Renzo, responsabile delle terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), che durante la quarantena ha avviato l’iniziativa ‘Ritirati ma non troppo’, una serie di gruppi di sostegno alle famiglie con ragazzi hikikomori, con “l’obiettivo di aiutarle ad acquisire maggiore consapevolezza e una comprensione piu’ profonda del senso di una scelta cosi’ radicale”. Leggi su dire

Dopo i mesi del lockdown causato dal Covid è allarme per la sindrome 'hikikomori' nei bambini ... alla prolunga virtuale della vita che è il cellulare. A lanciarlo è la psicologa, psicoterapeuta e ...

La psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista Maria Rita Parsi, nel corso di una audizione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha lanciato l’allarme a seguito dell’aumentat ...

Dopo i mesi del lockdown causato dal Covid è allarme per la sindrome 'hikikomori' nei bambini ... alla prolunga virtuale della vita che è il cellulare. A lanciarlo è la psicologa, psicoterapeuta e ...