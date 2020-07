Highlights e gol Parma-Atalanta 1-2: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Parma-Atalanta 1-2, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al Tardini i ragazzi di Gian Piero Gasperini reagiscono alla rete di Kulusevski grazie ai gol di Malinovskyi e di Gomez, nel finale anche un clamoroso salvataggio sulla linea di Hateboer. LE PAGELLE E I VOTI Leggi su sportface

SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Parma Atalanta: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Parma #Atalanta: #azioni… - ACChievoVerona : ?? Riviviamo insieme la straordinaria vittoria dei gialloblù ottenuta contro la capolista #Benevento grazie al 2?° g… - zazoomblog : Highlights e gol Benevento-Chievo 0-1: Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Benevento-Chievo #Serie - zazoomblog : Highlights e gol Pordenone-Salernitana 1-1: Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Pordenone-Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Sport

Gol e azioni salienti del match tra Parma e Atalanta, valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20.Serie A, Verona-Lazio 1-5: video, gol e highlights Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza t ...