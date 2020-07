Hideo Kojima realizzerà un horror con Junji Ito? Il mangaka chiarisce la questione (Di martedì 28 luglio 2020) Qualche giorno fa, il noto mangaka horror Junji Ito ha parlato di una possibile collaborazione con Hideo Kojima durante un'intervista al Comic-Con 2020.La dichiarazione, arrivata attraverso un traduttore, suggeriva la possibilità di una collaborazione per un gioco horror. Diversi media hanno riportato la notizia e sembrava proprio fossero in corso trattative tra i due creatori.Ora, però, Ito ha chiarIto la questione su Twitter.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Hideo Kojima e Junji Ito a quanto pare non sono (per il momento) al lavoro insieme su un gioco horror, con il celebre mangaka che ha precisato la sua precedente affermazione, smentendo i rumor. NOTIZI ...