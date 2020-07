Hezbollah riaccende la miccia al confine tra Israele e Libano (Di martedì 28 luglio 2020) Fiamma Nirenstein Sventato un tentativo di infiltrazione. Netanyahu convoca il Consiglio di sicurezza e minaccia Beirut Fumo e scoppi su Ar Dov, il monte Dov, sul confine fra il Libano e Israele: la bandiera gialla sventola in lontananza fra le pietre e l'esercito israeliano, poche ore dopo uno scambio a fuoco che avrebbe potuto finire e ancora può finire in guerra, fa sapere ai cittadini che possono uscire dai rifugi. Le truppe cammellate di Hassan Nasrallah si lanciano in cortei di una pretesa inesistente vittoria. Netanyahu si sposta a Tel Aviv al ministero della Difesa per una riunione urgente con Benny Gantz (entrambi avvertono il Libano), abbandonando per un momento gli affari urgenti del Covid19, che angosciano il Paese e lo spingono a continue manifestazioni. Ma Israele ... Leggi su ilgiornale

laregione : Si riaccende il fronte libanese, scontro a fuoco tra Israele e Hezbollah -

Ultime Notizie dalla rete : Hezbollah riaccende Hezbollah riaccende la miccia al confine tra Israele e Libano ilGiornale.it Si riaccende il fronte libanese, scontro a fuoco tra Israele e Hezbollah

Secondo Netanyahu è stato fermato un commando che tentava di attraversare la linea di demarcazione. Il 'Partito di Dio': Tel Aviv ha paura' I fantasmi della sanguinosa guerra di 14 anni fa tra Hezboll ...

Diminuisce il contagio dal virus di Wuhan, si riaccendono i contrasti nel nord di Israele

Domenica scorsa 19 Luglio, le forze di difesa israeliane (IDF) hanno intercettato un drone in ingresso nello spazio aereo israeliano e proveniente dal Libano. L'IDF ha comunicato di aver neutralizzat ...

Secondo Netanyahu è stato fermato un commando che tentava di attraversare la linea di demarcazione. Il 'Partito di Dio': Tel Aviv ha paura' I fantasmi della sanguinosa guerra di 14 anni fa tra Hezboll ...Domenica scorsa 19 Luglio, le forze di difesa israeliane (IDF) hanno intercettato un drone in ingresso nello spazio aereo israeliano e proveniente dal Libano. L'IDF ha comunicato di aver neutralizzat ...