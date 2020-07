Helstrom: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 28 luglio 2020) Il 16 ottobre 2020 debutta su Hulu una nuova serie tv ambientata nel Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Helstrom. Per la prima stagione, Hulu ha deciso di dare il via alla produzione di un totale di 10 episodi, ciascuno dei quali dalla durata variabile tra i 40 e i 50 minuti. Paul Zbyszewski figura come showrunner e produttore esecutivo della serie tv, affiancato dal capo di Marvel TV Jeph Loeb. Se da un lato il titolo raggiungerà la messa in onda negli Stati Uniti per l’autunno di quest’anno, lo stesso non si può dire per un eventuale debutto in Italia. Dovremo infatti attendere che un canale televisivo o una piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione per importare lo show nel nostro Paese. Prima di passare ai dettagli della trama e del ... Leggi su termometropolitico

Attesa su Hulu a ottobre, la nuova serie tv si è mostrata al Comic-Con. Dopo la chiusura dei ponti con Netflix, saranno i servizi streaming concorrenti Disney+ e Hulu a raccontare l'Universo Marvel in ...

Marvel Television e Hulu hanno tenuto poco fa il panel "virtuale" di Helstrom al Comic-Con@Home, ed il piatto forte non poteva che essere il lancio del primo trailer.

