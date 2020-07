“Harry e Meghan ricorreranno alla fecondazione assistita”: la coppia paparazzata fuori da una clinica specializzata in infertilità (Di martedì 28 luglio 2020) Harry e Meghan pronti a tutti pur di avere un secondo figlio, anche a ricorrere alla fecondazione assistita. È quanto sostiene il magazine New Idea che nell’ultimo numero lancia lo scoop-bomba sugli ex Duchi del Sussex, scatenando i gossip. La rivista ha paparazzato il principe e la moglie all’uscita da una famosa clinica di Beverly Hills, a Los Angeles, dove vi lavora una celebre dottoressa specializzata nell’infertilità di coppia, Sharon Winer. New Idea pubblica i racconti di alcune fonti anonime secondo cui Meghan Markle, 39 anni, si sarebbe sottoposta a un ciclo di iniezioni ormonali per aumentare la fertilità e avere così maggiori possibilità di rimanere incinta, ventilando anche la possibilità di un suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Elle_Italia : C'era una volta un sì... Il matrimonio di Harry e Meghan in un podcast esclusivo #ELLEweekly - FQMagazineit : “Harry e Meghan ricorreranno alla fecondazione assistita”: la coppia paparazzata fuori da una clinica specializzata… - clikservernet : “Harry e Meghan ricorreranno alla fecondazione assistita”: la coppia paparazzata fuori da una clinica specializzata… - Noovyis : (“Harry e Meghan ricorreranno alla fecondazione assistita”: la coppia paparazzata fuori da una clinica specializzat… - DRepubblicait : Da William snob alla regina irritata, 10 rivelazioni shock contenute nella biografia di Harry e Meghan: ''Finding F… -

Ultime Notizie dalla rete : “Harry Meghan Al Bano rivela: “Sono tornato con la Lecciso”. Romina è lontana DiLei