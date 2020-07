Hakan Şükür, dai gol con il Galatasaray alle aggressioni alla famiglia fino alla vita da autista (Di mercoledì 29 luglio 2020) Hakan Şükür, ex attaccante di Torino, Inter e Parma, compie 49 anni. Il suo nome è legato al Galatasaray, squadra con cui ha ottenuto i maggiori successi. Con la nazionale turca ha partecipato a due Europei (1996 e 2000) e ad un Mondiale (2002), raggiungendo uno storico terzo posto nella rassegna iridata. Della selezione turca è anche il primatista di reti con 51 gol. Oggi ha cambiato vita. Il turco infatti è passato da stella del calcio ad autista Uber. In un’intervista al “Welt am Sonntag”, l’ex calciatore racconta la sua nuova vita e accusa il governo turco guidato da Erdogan di perseguitarlo. Sukur era entrato a far parte dell’Akp, il partito che vede Erdogan fra i cofondatori, nel 2013 ha abbandonato dopo uno scandalo per ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Hakan Şükür