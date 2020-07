“Ha ucciso la moglie e si è tolto la vita”. Choc nel mondo dello spettacolo: l’omicidio, la fuga in Porsche e il suicidio (Di martedì 28 luglio 2020) Saul Fletcher è morto ma prima ha detto: “Ho fatto qualcosa di brutto. E ora farò qualcosa di male a me stesso”. Ha ucciso la compagna, poi è fuggito a bordo della sua Porsche, ha chiamato la figlia per confessare l’omicidio e si è suicidato. L’artista inglese, 53 anni, è stato trovato morto la scorsa settimana a Berlino in circostanze drammatiche. A dare la notizia è ArtNews che riporta fonti della polizia tedesca secondo cui il fotografo – noto per le sue opere con immagini lunatiche di oggetti quotidiani – sarebbe stato protagonista di un omicidio-suicidio. Da quello che si è scoperto, lo scorso mercoledì notte Fletcher ha chiamato la figlia per confessare di aver ucciso sua madre. Poco dopo la polizia ha trovato la compagna ... Leggi su caffeinamagazine

