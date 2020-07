Guida per non confondere la proroga dello stato d’emergenza al 31 ottobre con nuovi lockdown (Di martedì 28 luglio 2020) Giuseppe Conte non ha voluto comunicare la proroga stato d’emergenza in maniera unilaterale, senza passare per il Parlamento. Per questo motivo, nel pomeriggio del 28 luglio, il presidente del Consiglio si recherà al Senato per comunicare in merito alla sua decisione di prolungare per altri tre mesi la condizione dello stato d’emergenza che era stata varata il 31 gennaio scorso e che sarebbe dovuta terminare il prossimo 31 luglio. Nel consiglio dei ministri di ieri, a quanto pare, l’indicazione del presidente del Consiglio sarebbe stata quella di proseguire con uno stato d’emergenza soft, di altri tre mesi – fino al 31 ottobre – e non fino alla fine dell’anno. LEGGI ANCHE > Per la Fondazione Gimbe non sarebbe opportuno ... Leggi su giornalettismo

Ibra_official : Difficile rimanere concentrato in estate, vero? Stare sui social può essere tempo speso bene solo per seguire i con… - petergomezblog : “Non abbiamo uno straccio di linee guida per riaprire”: allarme di nidi e scuole d’infanzia private. Il governo riu… - fattoquotidiano : Ecobonus, la guida delle Entrate: vale anche per singoli appartamenti. E al posto della detrazione si può scegliere… - TrgMedia : Confcooperative Umbria, eletto Di Somma alla guida per il prossimo quadriennio - CCIAARIVLIG : @ITAtradeagency #Export una guida per ripartire. Consulta l’eBook di @ItalyMFA dedicato alle #imprese… -