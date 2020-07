Guardia Sanframondi, dal 4 al 10 agosto torna Vinalia “per mille passioni e mille ragioni” e con tante novità (Di martedì 28 luglio 2020) Dal 4 al 10 agosto, a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, torna Vinalia. La XXVII edizione della rassegna, è scritto nella presentazione dell’evento, nasce “per mille passioni e mille ragioni”. Ed è appunto questo il tema di Vinalia 2020. La rassegna avrà quest’anno, continua la nota “una formula assolutamente innovativa. Proiettata sull’enoturismo e sulla cura e la salvaGuardia delle persone. L’idea è semplice: non saranno le aziende che si trasferiranno nelle stradine del Centro Antico di Guardia Sanframondi ma saranno gli enoturisti che andranno presso di ... Leggi su ildenaro

Non solo polemiche pre concerto. Anche dopo l'esibizione di domenica continuano a piovere critiche, anzi si inaspriscono le polemiche per l'evento organizzato dall'amministrazione comunale e che ha po ...