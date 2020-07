Gualtieri: “Economia in risalita, forte rimbalzo nel III trimestre” (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – “I più recenti dati economici indicano che la nostra economia ha iniziato la risalita dal minimo di marzo-aprile. Stimiamo che la ripresa sia continuata in giugno e luglio, tuttavia il secondo trimestre registrerà in media una forte caduta del Pil con altrettanto marcato rimbalzo nel terzo trimestre”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione in Parlamento su Pnr e nuovo scostamento di bilancio. Il ministro ha poi elencato le varie misure allo studio del Governo, a iniziare dalla cassa integrazione guadagni. Gualtieri ha infatti confermato che è all’esame del Governo la proroga della Cig per 18 settimane e incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, sottolineando che la Cig sarà “più ... Leggi su quifinanza

