Gravina: “La Serie A ha un nuovo appeal grazie al lavoro svolto nel lockdown” (Di martedì 28 luglio 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato all’Ansa delle offerte giunte alla lega per la società che dovrebbe occuparsi dei diritti tv della Serie A. Il grande interesse manifestato verso il campionato di Serie A da importanti fondi e media company di livello mondiale è un’ottima notizia per tutto il calcio italiano. A prescindere da come si svilupperà la discussione all’interno della Lega e senza entrare nel merito del processo in corso, va registrato un dato incontrovertibile: il nostro campionato di vertice ha un nuovo appeal. Durante il lockdown la situazione sembrava critica, ma grazie al lavoro fatto in quelle settimane, ognuno nei propri ambiti di competenza, lo scenario è stato completamento ribaltato. ... Leggi su ilnapolista

