Gravina "6 offerte per diritti tv? Serie A ha nuovo appeal" (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 28 LUG - "Il grande interesse manifestato verso il campionato di Serie A da importanti fondi e media company di livello mondiale è un'ottima notizia per tutto il calcio italiano". Al ... Leggi su corrieredellosport

firenzeviola_it : GRAVINA, 6 offerte per diritti tv? Serie A ha appeal - RaiSport : ? @gagravina: 'Sei offerte per i #dirittitv? La #SerieA ha un nuovo appeal' Il n.1 @FIGC: 'Dopo il lockdown scenari… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina offerte

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Il grande interesse manifestato verso il campionato di Serie A da importanti fondi e media company di livello mondiale è un'ottima notizia per tutto il calcio italiano". Al te ...Non sappiamo per quanto tempo ancora sarà prorogato questo stato d’emergenza. A questo riguardo, attendiamo notizie dal Comitato tecnico-scientifico (Cts) per capire quale sarà il nuovo protocollo. (R ...