Grande Fratello Vip, Paolo Brosio, Dayane Mello e Vera Gemma nel cast? Le ultime news (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo il portale CheTvFa, al Grande Fratello Vip, potrebbero sbarcare altri due nomi di tutto rispetto: Paolo Brosio e Dayane Mello. Entrambi con due caratterini niente male, hanno già avuto l’occasione di partecipare al reality dedicato alla sopravvivenza: l’Isola dei Famosi. Grande Fratello Vip, Paolo Brosio, Dayane Mello e Vera Gemma nel cast? Proprio Dayane... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

