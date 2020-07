Grande Fratello Vip 5, la richiesta assurda: 100 mila euro per essere concorrente: ecco di chi si tratta [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Si lavora per la quinta edizione del Grande Fratello Vip La terza stagione del Grande Fratello Vip si è conclusa lo scorso aprile attraversando uno dei momenti più bui del nostro Paese. Infatti i concorrenti hanno dovuto fare i conti con le notizie che arrivavano da fuori sull’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tuttavia la prima stagione condotta da Alfonso Signorini ha riscosso un Grande successo a livello di pubblico al punto che i vertici di Mediaset hanno affidato nuovamente il reality show al direttore del magazine Chi. Inoltre la quinta edizione prenderà il via il prossimo settembre sempre su Canale 5. Da settimane gli autori e la produzione stanno lavorando sodo per la realizzazione del cast e alcuni di essi hanno chiesto un compenso stellare. Di chi si ... Leggi su kontrokultura

anchemenoraga : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): “STIAMO IMPAZZENDO ILARIA...ILARY!” - Oscar10silver : @Libero_official Rimango basito nel pensare che il consigliere del presidente del consiglio , oltre che avere parte… - curadisplendere : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Malgioglio stufo dei continui discorsi sul sesso di Simona Izzo - maruzzella_p : Diciamocelo chiaramente: finito questo reality modello ‘Casa del Grande Fratello’, abbiamo tutti quanti avuto un mo… - _beaphoenix_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): “STIAMO IMPAZZENDO ILARIA...ILARY!” -