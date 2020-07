Gossip News: Annamaria si infuria al falò, Carlo Conti vuole Luca Ward (Di martedì 28 luglio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo del falò più atteso di Temptation Island, di Carlo Conti e il suo Tale e Quale show, di Antonella Elia il Gossip su Pietro delle Piane e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Annamaria E ANTONIO: Il falò di Annamaria e Antonio è uno dei più attesi di questa edizione di Temptation Island. Insomma, lei ha chiesto di vederlo e lui ha accettato, quasi subito. Abbiamo visto solo i primi minuti del confronto e stasera sapremo come andrà a finire. Tuttavia, sappiamo che Annamaria è molto arrabbiata e che le scuse di Antonio non fanno altro che alimentare la ... Leggi su velvetgossip

mtvitalia : Aspettando anche quello di Zayn ???? #10YearsOfOneDirection - mtvitalia : 'Nessuno aveva cuore di dire agli altri quale parte avrebbero dovuto cantare. Quindi cantavamo tutti all'unisono ed… - mtvitalia : Il 23 luglio 2010 sono cambiate per sempre le vite di Harry, Niall, Louis, Liam e Zayn... ma anche le nostre! ??… - genovesergio76 : Elettra Lamborghini, 'orizzonte della spiaggia': body strizzatissimo e forme fuori controllo, una foto... straripan… - AntonioMileo : RT @Fantacalcio: Zaniolo in discoteca: senza mascherina e beccato a fumare? -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Gossip News: Pettegolezzi, foto, notizie, video e tutto ciò che è gossip Gossip News Nina Moric dice no al Grande Fratello Vip 2020/ “Devo disintossicarmi dal gossip”

Nina Moric dice no al Grande Fratello Vip 2020. La showgirl ha deciso di tenersi lontana per un po’ dal mondo del gossip: “Devo disintossicarmi” Manca ancora un po’ di tempo alla partenza della nuova ...

Coronavirus, un morto e 53 nuovi casi in Lombardia: il bilancio

Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla tua città. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso ...

Nina Moric dice no al Grande Fratello Vip 2020. La showgirl ha deciso di tenersi lontana per un po’ dal mondo del gossip: “Devo disintossicarmi” Manca ancora un po’ di tempo alla partenza della nuova ...Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla tua città. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso ...