Golf, tutto pronto per la 14ª edizione dell’Italian Pro Tour: si parte con il Campionato Nazionale Open maschile (Di martedì 28 luglio 2020) Prende il via sul percorso del Golf Nazionale di Sutri (VT), la casa del Golf italiano, la 14ª edizione dell’Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, con un doppio evento dove saranno impegnati molti tra i migliori giocatori azzurri: l’81° Campionato Nazionale Open maschile (29 luglio -1 agosto), il più longevo torneo italiano, che sarà seguito dal Campionato Nazionale Open femminile (31 luglio-1 agosto), giunto alla sua seconda edizione. Nell’ambito del Progetto Ryder Cup, che si disputerà per la prima volta in Italia nel 2023 al Marco Simone Golf & ... Leggi su sportfair

BIRMINGHAM - Diciotto anni dopo l'ultima volta l'ex English Open, oggi Hero Open, torna sul calendario dell'European Tour di golf. A Birmingham (Inghilterra) da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto v ...

Golf, presentato l’U.S. Kids Venice Open: appuntamento al 21 agosto

Si svolgerà il 21-22 agosto fra il Golf Club Montecchia e Galzignano Terme e non ci saranno eventi collaterali. Sarà la sesta edizione di un evento giovanile che ha avuto un impatto enorme nella Regio ...

