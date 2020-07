golf, Pro Tour si fa sul serio (Di martedì 28 luglio 2020) Si è giocato sulla distanza di 18 buche con formula "Tour Scramble " net aggregate team score in relation to par" -"Use your pro" e per la classifica sono stati conteggiati solamente birdie, eagle ed ... Leggi su quotidiano

Prende il via sul percorso del Golf Nazionale di Sutri (VT), la casa del golf italiano, la 14ª edizione dell’Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, con un doppio ...

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il team di Edoardo Raffaele Lipparelli ha vinto la Pro-Am dei Campionati Nazionali Open. L'evento, al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), la Coverciano del green, ha fatto d ...

