Gol fantasma, il Bournemouth valuta una causa a Hawk-Eye (Di martedì 28 luglio 2020) Il direttivo del Bournemouth si riunirà alla fine di questa settimana per discutere la possibilità di inoltrare una richiesta di risarcimento danni a Hawk-Eye, azienda che fornisce la goal-line technology in Premier League. La decisione è relativa alla mancata assegnazione di un gol dello Sheffield United contro l’Aston Villa (partita terminata 0-0), nonostante il pallone … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Notizie #GoalLineTechnology Gol fantasma, il Bournemouth valuta una causa a Hawk-Eye: Il direttivo del Bournemouth… - RobertoZucchi11 : @albertovitale @realvarriale @juventusfc Lampedusa è la quintessenza del malessere del paese. Ma anche il calcio ch… - CalcioFinanza : Gol fantasma in Aston Villa-Sheffield, il #Bournemouth valuta una causa contro Hawk-Eye - JonnyDevil80 : @Crocket81893187 A proposito di SE... ti sei informato su quello che è successo in quel doppio confronto? Hai mai v… - Crocket81893187 : I gol fantasma ci sono in tutte le partite... la nebbia che ti fa rinviare la partita, con un culo cosmico, capita… -

Ultime Notizie dalla rete : Gol fantasma Gol fantasma, il Bournemouth valuta una causa a Hawk-Eye Calcio e Finanza Gol fantasma, il Bournemouth valuta una causa a Hawk-Eye

Il direttivo del Bournemouth si riunirà alla fine di questa settimana per discutere la possibilità di inoltrare una richiesta di risarcimento danni a Hawk-Eye, azienda che fornisce la goal-line techno ...

Hysaj in gol, esplodono i social: «Prima il virus, poi Napoli-Sassuolo»

Ci ha pensato il nuovo bomber Hysaj insieme al collega Allan a risolvere la gara contro il piccolo Barcellona della Serie A: Gattuso così aveva definito il Sassuolo, allertando il pubblico e la sua sq ...

Il direttivo del Bournemouth si riunirà alla fine di questa settimana per discutere la possibilità di inoltrare una richiesta di risarcimento danni a Hawk-Eye, azienda che fornisce la goal-line techno ...Ci ha pensato il nuovo bomber Hysaj insieme al collega Allan a risolvere la gara contro il piccolo Barcellona della Serie A: Gattuso così aveva definito il Sassuolo, allertando il pubblico e la sua sq ...