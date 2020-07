Gogna social e insulti per Bocelli: ecco cosa succede ai “dissidenti” dell’emergenza Covid (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Andrea Bocelli nella bufera per le frasi pronunciate durante il suo intervento al convegno Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti tenutosi ieri al Senato. L’artista, che ha fatto sapere nei mesi scorsi di essere guarito dal Covid-19 e di aver donato il plasma, ha dichiarato di essersi sentito «umiliato e offeso (durante il lockdown) per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine» aggiungendo di aver «violato le restrizioni uscendo lo stesso, perché ho una certa età e ho bisogno del sole e di vitamina D». Ma le parole che hanno polarizzato maggiormente l’opinione pubblica mandando su tutte le furie una parte di essa sono state queste: «Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di ... Leggi su ilprimatonazionale

